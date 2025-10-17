Ein Gedenkstein erinnert an Frank Böttcher, der 1997 von Neonazis ermordet wurde. Dieser wurde immer wieder beschädigt. Magdeburger haben eine neue Platte finanziert. Diese wurde nach drei Tagen wieder beschmiert.

Schon nach drei Tagen wieder beschmiert: Vandalismus an neuer Gedenksteinplatte

Die neue Platte zum Gedenken an den von Neonazis getöteten Frank Böttcher wurde wieder beschmiert. Der Stein steht an der Haltestelle Klinikum Olvenstedt.

Magdeburg. - Seit vielen Jahren erinnert ein Gedenkstein an der Haltestelle Klinikum Olvenstedt an den Tod von Frank Böttcher. Der Stein wurde jedoch auch immer wieder beschmiert und die Tafel insgesamt viermal entwendet. Die neue Tafel wurde nun schon wieder beschmiert.