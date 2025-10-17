Ermordet von Neonazis Schon nach drei Tagen wieder beschmiert: Vandalismus an neuer Gedenksteinplatte
Ein Gedenkstein erinnert an Frank Böttcher, der 1997 von Neonazis ermordet wurde. Dieser wurde immer wieder beschädigt. Magdeburger haben eine neue Platte finanziert. Diese wurde nach drei Tagen wieder beschmiert.
17.10.2025, 06:40
Magdeburg. - Seit vielen Jahren erinnert ein Gedenkstein an der Haltestelle Klinikum Olvenstedt an den Tod von Frank Böttcher. Der Stein wurde jedoch auch immer wieder beschmiert und die Tafel insgesamt viermal entwendet. Die neue Tafel wurde nun schon wieder beschmiert.