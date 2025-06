Barleben/Magdeburg. - Wie wird eigentlich eine Zeitung gemacht? Woher bekommen Journalisten ihre Informationen? Und wie unterscheidet man echte Nachrichten von Fakenews? All diese und noch viele weitere Fragen beschäftigten in den vergangenen Monaten tausende Schüler aus ganz Sachsen-Anhalt im Rahmen des Projekts „Medienklasse“.

Schüler aus Sachsen-Anhalt lasen zwei bis vier Wochen lang täglich Zeitung

Auch die Klasse 7c des Norbertusgymnasiums in Magdeburg nahm an dem Projekt teil. Vier Wochen lang bekamen die Schülerinnen und Schüler täglich kostenlos die Volksstimme ins Klassenzimmer geliefert und setzten sich intensiv mit dem Aufbau der Zeitung und deren Inhalten auseinander.

Am Mittwochvormittag konnten die Schüler bei einer Führung durch das Druckzentrum in Barleben nun einen Blick hinter die Kulissen werfen – dorthin, wo täglich tausende Exemplare der Volksstimme gedruckt, verpackt und anschließend in die Briefkästen der Leserinnen und Leser geliefert werden.

Gerd Frischbier (rechts) führte die Klasse 7c des Norbertusgymnasiums durch das Druckzentrum der Volksstimme in Barleben. Foto: Tim Müller

Einblick in den Druckprozess und die Mantelredaktion der Volksstimme

Unter der Leitung von Gerd Frischbier erhielten die Schüler eine 90-minütige Führung durch das Druckzentrum. Vom großen Papierlager mit 300 eingelagerten, jeweils rund 21 Kilometer langen Papierrollen bis hin zur Druckanlage konnten sie den gesamten Druckprozess einer Tageszeitung verfolgen. „Von der Entladung der Transportfahrzeuge über die Vorbereitung der Rollen für den Druck bis hin zum Transport an die vier, jeweils rund 14 Meter hohen Druckmaschinen – alles läuft computergesteuert und vollautomatisch ab“, erklärte Frischbier.

Zum Abschluss der Führung wurde auch ein Stopp in der Mantelredaktion der Volksstimme eingelegt. Dort erhielten die Schüler durch Blattmacherin Janette Beck einen Einblick in den Aufbau der Mantelseiten und die Struktur der Redaktion in Barleben.

Mantel-Blattmacherin Janette Beck (links) erklärte den Schülern der 7c des Norbertusgymnasiums aus Magdeburg den Aufbau der Mantelseiten der Volksstimme. Foto: Tim Müller

Über 270 Klasse mit fast 9700 Schülern nahmen am Projekt Medienklasse teil

Das Projekt „Medienklasse“ ist ein medienpädagogisches Gemeinschaftsprojekt der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung. Es bietet Schülern der dritten, vierten und fünften Klassen (Junior-Medienklasse) sowie Schülern der Klassenstufen sechs bis zehn die Möglichkeit, das Medium Zeitung kennenzulernen. Dabei unterstützt das Projekt Lehrkräfte dabei, Medien unkompliziert in den Schulalltag zu integrieren. Ziel ist es, die Medien-, Lese- und Schreibkompetenz der Kinder und Jugendlichen nachhaltig zu stärken.

Die Medienklasse ist ein Schulprojekt der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Die Schirmherrschaft für das Projekt hat das Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt. Grafik: Volksstimme

An der „Medienklasse 25“ nahmen insgesamt 9.695 Schüler aus 273 Klassen in ganz Sachsen-Anhalt teil. Das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern: Die Auftaktveranstaltung zur „Medienklasse 26“ findet am 10. September 2025 statt. Einladungen werden im Vorfeld an alle Schulen in Sachsen-Anhalt verschickt.