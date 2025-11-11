Die Stadt Wanzleben-Börde richtet am dritten Advent den traditionellen Weihnachtsmarkt aus - jedenfalls ist der Termin so geplant. Welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, ist auch nach dem Vorerst-Aus für den Magdeburger Weihnachtsmarkt derzeit noch unklar.

Der Weihnachtsmarkt 2024 hat zahlreiche Besucher nach Wanzleben gelockt. Die traditionelle Veranstaltung soll wieder mit einem Sicherheitskonzept stattfinden.

Wanzleben - Der Termin am Sonntag, 14. Dezember, in der Vorweihnachtszeit steht und das Programm auch. Da sind sich die Planer in der Einheitsgemeinde einig. Auch ein Sicherheitskonzept wird es geben. Aber wegen der diese Woche neu entflammten Diskussion um den Magdeburger Weihnachtsmarkt stellt sich die Frage: Genügt das?