Europa zum Mitmachen: 43 Gymnasiasten diskutieren, verhandeln und entscheiden einen Tag lang wie echte EU-Politiker. Das Planspiel zeigt, wie anspruchsvoll Klimapolitik auf europäischer Ebene ist.

EU-Kommission, EU-Parlament und Ministerrat am Haldensleber Gymnasium Haldensleben: Der Sozialkunde-Kurs der 10. Klasse erlebt die Europapolitik ganz nah.

Haldensleben - Die Zehntklässler des Professor-Friedrich-Förster-Gymnasiums schlüpfen für einen Schultag in die Rollen des EU-Parlaments, des Ministerrats und der EU-Kommission. In einem Planspiel zum Thema Umwelt- und Klimapolitik versuchen die Schüler des Sozialkundekurses zu verstehen, wie die Europäische Union Gesetze auf den Weg bringt und welche Hürden dafür überwunden werden müssen.