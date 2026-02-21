weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Einkaufen wird zum Event: Late-Night-Shopping in Stendal mit Männerparkplatz

Die Einkaufsaktion in Stendal entwickelt sich immer mehr zu einem Event. Eine Neuerung nimmt die Männerwelt in den Blick.

Von Mike Kahnert 21.02.2026, 08:00
Beim Late-Night-Shopping haben in Stendal viele Geschäfte länger geöffnet. Die Aktion findet einen immer größeren Zulauf. Foto: Berit Boetzer

Stendal. - Das Late-Night-Shopping hat sich in Stendal etabliert. Das Gründerzentrum BIC Altmark arbeitet mittlerweile eng mit Händlern und Stendaler Stadtmarketing-Verein zusammen, um auch den Winckelmannplatz während des Events zu beleben. Eine Neuerung wird extra für Männer geschaffen.