Einkaufen wird zum Event Late-Night-Shopping in Stendal mit Männerparkplatz
Die Einkaufsaktion in Stendal entwickelt sich immer mehr zu einem Event. Eine Neuerung nimmt die Männerwelt in den Blick.
21.02.2026, 08:00
Stendal. - Das Late-Night-Shopping hat sich in Stendal etabliert. Das Gründerzentrum BIC Altmark arbeitet mittlerweile eng mit Händlern und Stendaler Stadtmarketing-Verein zusammen, um auch den Winckelmannplatz während des Events zu beleben. Eine Neuerung wird extra für Männer geschaffen.