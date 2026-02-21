Die Einkaufsaktion in Stendal entwickelt sich immer mehr zu einem Event. Eine Neuerung nimmt die Männerwelt in den Blick.

Beim Late-Night-Shopping haben in Stendal viele Geschäfte länger geöffnet. Die Aktion findet einen immer größeren Zulauf.

Stendal. - Das Late-Night-Shopping hat sich in Stendal etabliert. Das Gründerzentrum BIC Altmark arbeitet mittlerweile eng mit Händlern und Stendaler Stadtmarketing-Verein zusammen, um auch den Winckelmannplatz während des Events zu beleben. Eine Neuerung wird extra für Männer geschaffen.