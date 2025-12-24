weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Anwohner im Osten Magdeburgs hoffen seit Jahren auf Entlastung bei Großveranstaltungen. Nun liegt ein neuer politischer Vorstoß auf dem Tisch – die Stadt hat sich nun klar positioniert.

Von Romy Bergmann 24.12.2025, 06:00
In der Angersiedlung geht's beim Parken fast immer beengt zu. Bei Großveranstaltung verschärft sich die Situation.
In der Angersiedlung geht's beim Parken fast immer beengt zu. Bei Großveranstaltung verschärft sich die Situation. Archivfoto: Jana Heute

Magdeburg. - Die Forderung nach einer Bewohnerschutzzone in der Angersiedlung gewinnt an politischer Dynamik – doch die Stadtverwaltung bremst. Während mehrere Fraktionen im Stadtrat ein Pilotprojekt zum Schutz der Anwohner bei Großveranstaltungen in Getec- und Avnet-Arena auf den Weg bringen wollen, hat die Verwaltung nun ganz klar Stellung bezogen.