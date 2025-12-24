Anwohner im Osten Magdeburgs hoffen seit Jahren auf Entlastung bei Großveranstaltungen. Nun liegt ein neuer politischer Vorstoß auf dem Tisch – die Stadt hat sich nun klar positioniert.

Schutzzone gegen Parkchaos: Vorschlag in Magdeburg gerät erneut ins Wanken

In der Angersiedlung geht's beim Parken fast immer beengt zu. Bei Großveranstaltung verschärft sich die Situation.

Magdeburg. - Die Forderung nach einer Bewohnerschutzzone in der Angersiedlung gewinnt an politischer Dynamik – doch die Stadtverwaltung bremst. Während mehrere Fraktionen im Stadtrat ein Pilotprojekt zum Schutz der Anwohner bei Großveranstaltungen in Getec- und Avnet-Arena auf den Weg bringen wollen, hat die Verwaltung nun ganz klar Stellung bezogen.