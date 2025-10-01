Magdeburgs Schwimmhallen unter Druck: Personalnot zwingt Vereine zum Umdenken – SV Olvenstedt darf aufatmen, andere müssen sich neu sortieren. Welche Öffnungszeiten jetzt gelten und wo noch öffentliches Schwimmen möglich ist.

Magdeburg. - Die Wellen schlagen hoch – allerdings nicht im Becken, sondern hinter den Kulissen der Magdeburger Schwimmhallen. Weil Fachkräfte fehlen, muss die Stadt beim Badebetrieb jonglieren: Öffnungszeiten schrumpfen, Vereinstraining wird zusammengelegt, Schwimmkurse geraten ins Wanken. Besonders in Olvenstedt sorgte das für Unruhe.