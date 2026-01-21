1993 und 1996 fanden jeweils Freundschaftsspiele zwischen Fußballern von Germania Olvenstedt und Spielern des SC Magdeburg statt. Da waren auch bekannte Sportler dabei. Warum diese Spiele so besonders waren.

Bei dem Magdeburger Verein „Germania Olvenstedt“ waren in den 1990er Jahren bekannte SCM-Spieler zum Fußballspiel zu Gast. Hier ein Foto aus dem Jahr 1993.

Magdeburg. - Derzeit läuft die Handball-EM der Männer. Das weckt im Sportverein „Germania Olvenstedt“ Erinnerungen. Denn: 1993 und 1996 waren Spieler des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg bei dem Olvenstedter Verein zum Fußball-Freundschaftsspiel. Wie es dazu kam und welche bekannten Spieler vor über 30 Jahren in Magdeburg-Olvenstedt zu Gast waren.