Bekannte Sportler beim Freundschaftsspiel SCM-Handballer spielten Fußball in Magdeburg-Olvenstedt
1993 und 1996 fanden jeweils Freundschaftsspiele zwischen Fußballern von Germania Olvenstedt und Spielern des SC Magdeburg statt. Da waren auch bekannte Sportler dabei. Warum diese Spiele so besonders waren.
21.01.2026, 06:30
Magdeburg. - Derzeit läuft die Handball-EM der Männer. Das weckt im Sportverein „Germania Olvenstedt“ Erinnerungen. Denn: 1993 und 1996 waren Spieler des Handball-Bundesligisten SC Magdeburg bei dem Olvenstedter Verein zum Fußball-Freundschaftsspiel. Wie es dazu kam und welche bekannten Spieler vor über 30 Jahren in Magdeburg-Olvenstedt zu Gast waren.