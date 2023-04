Die 24-jährige Amelie Wolf führt das Geschäft „Bonnie‘s Vintage “ in Magdeburg. Den Namen Bonnie (was so viel heißt wie hübsch oder schön) fand sie sehr passend zum Thema Kleidung. Gezielt geht Amelie auf die Suche nach Sachen ab den 1970er Jahren, findet auch oft Sammlerstücke, mit denen sie ihren Laden bestückt.

Foto: Jette Minks