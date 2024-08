Magdeburg. - Was mögen wir Magdeburger noch weniger als Merseburg Nord? Richtig: Wenn jemand den Namen unserer Heimatstadt nicht richtig aussprechen kann. Da feiert Shopping Queen nach zwölf Jahren endlich Premiere in der schönsten Landeshauptstadt und dann machen die ersten Worte von Star-Designer Guido Maria Kretschmer direkt zum Start die Vorfreude zunichte: „Herzlich willkommen zu Shopping Queen.“ Soweit, so bekannt. Daran ist auch nichts auszusetzen. Aber jetzt kommt’s: „Ich freue mich ganz besonders, dass wir zum allerersten Mal in Maaaaaaagdeburg sind.“

