Im Mai fanden in Magdeburg Dreharbeiten für die Sendung „Shopping Queen“ statt. Das Shopping-Mobil war unter anderem in der Schönebecker Straße zu sehen. Seit 12. August werden die Folgen ausgestrahlt.

Magdeburg/mi/DUR. - Eine Stadt, fünf Kandidaten, vier Stunden Zeit, 500 Euro und ein pinker Shopping-Bus – das ist die beliebte Nachmittagssendung „Shopping Queen“ auf Vox. Star-Designer Guido Maria Kretschmer sucht jede Woche in einer anderen Stadt die Kandidatin, die in kurzer Zeit und mit begrenztem Budget shoppt und dabei sein Motto besonders gut umsetzt. Und nun suchen zum ersten Mal Frauen in Magdeburg nach dem perfekten Outfit. Der Gewinnerin winken 1.000 Euro und die „Shopping Queen“-Krone.

„Shopping Queen“: Vox-Show mit Guido Maria Kretschmer in Magdeburg

Mitte Mai trauten einige Magdeburger Shopping-Fans ihren Augen nicht, als auf einmal der pinke Shopping-Bus in der Stadt zu sehen war. Unter anderem wurde das Produktionsteam bei Geschäften im Breiten Weg gesehen.

Aber auch in der Schönebecker Straße wurde Station gemacht. Die Doku-Soap, die seit zwölf Jahren auf dem Fernsehsender Vox ausgestrahlt wird, wurde zuvor noch nie in Magdeburg gedreht.

Das sind die Shopping Queens aus Magdeburg

Die Folgen aus Magdeburg sind seit 12. August täglich bis Freitag 15 Uhr zu sehen. Dann müssen die Kandidatinnen Marleen, Bianca, Yvonne, Michéle und Katharina shoppen, was das Zeug hält. Die Magdeburger Woche findet unter dem Motto „Farbklecks – Präsentiere ein weißes Sommeroutfit mit bunten Accessoires!“ statt.

Kandidatin Marleen shoppt bei „Shopping Queen“ an Tag 1. Foto: RTL / Constantin Ent.

Tag 1 in Magdeburg: Während ihres Einkaufs stellte Marleen fest, dass die Farbe Weiß oft mehr preisgibt, als ihr lieb ist. In einem Second-Hand-Laden probierte sie verschiedene Kombinationen an, bemerkte jedoch schnell, dass ihr Outfit sehr durchsichtig war. Trotz dieser Schwierigkeiten fand sie letztlich ein Outfit, das ihren Stil widerspiegelte, doch die Frage bleibt offen: Wird Marleen mit ihrem finalen Look die Herzen der Jury und der anderen Kandidatinnen erobern?

An Tag 2 ist Bianca an der Reihe, die Mitkandidatinnen und Stardesigner Guido Maria Kretschmer von ihrem Outfit zu überzeugen. Foto: RTL / Constantin Ent.

Tag 2 in Magdeburg: Bei Bianca läuft alles glatt. Eine "sehr gemeine Frage" über Guido beantwortet sie charmant, ihr Kleiderschrank begeistert die Mitkandidatinnen und alle sind sich einig, dass die Langhaarcollies, die sie beruflich züchtet "perfekt" sind. Doch kurz vor der Zielgeraden passiert der 46-Jährigen ein Malheur. Konnte Bianca das Problem lösen und hat sie es in den Augen der anderen geschafft ihre Vision, "ein bisschen sexy" zu sein, umzusetzen?

Kandidatin Yvonne geht am Mittwoch in Magdeburg shoppen. Kann sie die Konkurrentinnen bei "Shopping Queen" überzeugen? Foto: RTL / Constantin Ent.

Tag 3 in Magdeburg: Im Gegensatz zu Bianca, verfügt Yvonne über eine sehr kleine Kleiderauswahl, die auch Guido Maria Kretschmer überrascht. Einig sind sich ihre Mitkandidatinnen trotzdem: Yvonne habe zwar wenige, aber dafür "hochwertige Stücke". Auf eines ihrer bei der Shopping-Tour ausgewählten Teile, ist der Designer allerdings gar nicht gut zu sprechen.

Kandidatin Michéle war als Vierte in der „Shopping Queen“-Woche in Magdeburg dran. Hier trägt sie ein weißes Kleid zur Probe. Foto: RTL / Constantin Ent.

Tag 4 in Magdeburg: Shoppen geht Michéle mit ihrer besten Freundin Lena. Das Kuriose: Die besten Freundinnen kennen sich seit elf Jahren - gemeinsam Einkaufen waren sie bisher allerdings noch nicht. Als die "Shopping Queen"-Kandidatin ihren "Farbklecks" aussucht ist sie ganz und gar überzeugt. "Oh mein Gott, ich liebs. Es geht nicht schöner." Doch wie sehen das die anderen Frauen? Und wen Guido Maria Kretschmer "blöde Kuh" nennt.

Kandidatin Kathleen ist in Magdeburg die letzte im Bunde und kauft an Tag 5 bei „Shopping Queen“ ein. Foto: RTL / Constantin Ent.

Während die jeweilige Kandidatin shoppen geht, durchforsten ihre Mitstreiterinnen ihre Wohnung und insbesondere ihren Kleiderschrank. Am Ende bewerten sie ihre Outfits gegenseitig. Auch von Guido Maria Kretschmer gibt es am Ende der Woche eine Punktzahl. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.

TV-Termine und Wiederholung von „Shopping Queen“ in Magdeburg

Wer eine Folge „Shopping Queen“ oder die ganze Woche verpasst, kann die Sendung bei RTL+ in der Mediathek nachschauen. Dort ist sie sogar schon ein paar Tage vor TV-Start zu sehen.

Wer einmal selbst mit dem Team von „Shopping Queen“ durch die Stadt düsen und sich den Kommentaren von Guido Maria Kretschmer stellen möchte, muss einfach nur einen Bewerberbogen der Castingagentur Mavies oder Constantin Casting ausfüllen. Ob und wann erneut in Magdeburg gedreht wird, ist jedoch nicht bekannt.