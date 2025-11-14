weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Sicherheit: Magdeburger Verkehrsbetriebe verlängern Pilotprojekt

Seit einem Jahr fahren jede Nacht Sicherheitsteams in Bussen und Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe mit, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Jetzt haben die MVB das Projekt um ein Jahr verlängert.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 14.11.2025, 14:25
Foto: MVB/Peter Gercke

Magdeburg. - Für die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ist nach einem Jahr, in dem das Projekt Sicherheitsteams in Bus und Bahn nun schon läuft, klar: Der Einsatz der Sicherheitskräfte hat sich bewährt. Deshalb wird das Projekt nun um ein Jahr verlängert. Wie die Bilanz aussieht und in welchen Situationen die Teams einschreiten mussten.