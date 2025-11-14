Seit einem Jahr fahren jede Nacht Sicherheitsteams in Bussen und Straßenbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe mit, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Jetzt haben die MVB das Projekt um ein Jahr verlängert.

Magdeburg. - Für die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) ist nach einem Jahr, in dem das Projekt Sicherheitsteams in Bus und Bahn nun schon läuft, klar: Der Einsatz der Sicherheitskräfte hat sich bewährt. Deshalb wird das Projekt nun um ein Jahr verlängert. Wie die Bilanz aussieht und in welchen Situationen die Teams einschreiten mussten.