Aus Trauer wird Engagement: Nach dem Tod seiner Tochter Emma will DJ und Veranstalter Patrick Drebenstedt die Partyszene in Magdeburg sicherer machen – mit professioneller Awareness, Safe Spaces und Respektkultur.

Drogen, Übergriffe, Belästigung – So will ein Clubchef aus Magdeburg für mehr Sicherheit in der Partyszene sorgen

Feiern, tanzen - aber auch eskalieren – auf Festivals werden Grenzen oft überschritten. Ein Magdeburger will dem mit Awareness entgegentreten.

Magdeburg. - Aus einer persönlichen Tragödie heraus ist in Magdeburg ein Projekt entstanden, das die Club- und Festivalkultur sicherer machen will. Patrick Drebenstedt – langjähriger Veranstalter, DJ und Vater der bei einem Rave getöteten Emma – setzt sich dafür ein, dass Awareness in der Partyszene zum neuen Standard wird.