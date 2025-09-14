Prozess gegen Taleb A. Sachsen-Anhalt hat bereits 1,7 Millionen Euro Mietkosten für Interims-Gerichtsbau gezahlt
Voraussichtlich am 22. Oktober startet der Mammutprozess gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarkts. Weil im Land ausreichend große Gerichtssäle fehlen, hat das Land eigens eine Halle zur Miete errichten lassen. Was das am Ende kosten wird.
14.09.2025, 22:58
Magdeburg - Vor dem Prozessauftakt gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarkts hat das Land Angaben zu den bislang ausgezahlten Mietkosten für ein temporäres Gerichtsgebäude gemacht.