Prozess gegen Taleb A. Sachsen-Anhalt hat bereits 1,7 Millionen Euro Mietkosten für Interims-Gerichtsbau gezahlt

Voraussichtlich am 22. Oktober startet der Mammutprozess gegen den Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarkts. Weil im Land ausreichend große Gerichtssäle fehlen, hat das Land eigens eine Halle zur Miete errichten lassen. Was das am Ende kosten wird.