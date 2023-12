Wer zu Silvester in Magdeburg unterwegs ist, muss einiges beachten. Bus und Bahn fahren zu anderen Zeiten, Taxis nehmen keine Vorbestellungen an und Ärzte arbeiten im Bereitschaftsdienst.

Silvester in Magdeburg: So geht es gut ins neue Jahr

Magdeburg. - Der Jahreswechsel steht bevor. In der Silvesternacht läuft jedoch einiges anders als gewohnt. Ärzte schalten in die Notdienstversorgung, Taxis sind schwer zu bekommen und Bus und Bahn weichen von den Fahrplänen ab.

Bus und Straßenbahn

Am 31.12.2023 gilt tagsüber der Sonntagsfahrplan. In der Silvesternacht wird der Nachtverkehr mit den Linien N1 bis N8 verstärkt: Die zentralen Anschlüsse am Alten Markt und die Fahrten dorthin um 23.45 Uhr und 00.15 Uhr entfallen. Zusätzliche Fahrten werden dafür von 00.45 Uhr bis 3.15 Uhr angeboten, denn dann fahren die Nachtlinien alle 30 Minuten.

Generell fahren in dieser Nacht die Linien N1 (Cracau - Herrenkrug – Alter Markt) und N8 (Alter Markt – Barleber See) als Straßenbahn, die übrigen Nachtlinien als Bus. Der Hasselbachplatz wird bis 3.00 Uhr wegen der Silvesterfeierlichkeiten nicht angefahren. Die Nachtlinien N2, N3, N4 und N5 fahren ab Domplatz über die Hegelstraße. In der Hegelstraße werden in Höhe Einsteinstraße und Höhe Planckstraße Ersatzhaltestellen für den Hasselbachplatz eingerichtet. An Neujahr gilt der Sonntagsfahrplan.

Taxi

Nach einer langen und feuchtfröhlichen Silvesternacht wählen viele das Taxi für den Weg nach Hause. Die meisten Fahrzeuge sind in Magdeburg in der Taxigenossenschaft organisiert. Vorbestellungen nimmt diese in der Silvesternacht nur bedingt entgegen. Andreas Huth, Vorsitzender der Genossenschaft, erklärt: „Wir haben jede Menge Autos, aber keine Fahrer. Daher können wir nur das abdecken, was die Kapazitäten zulassen.“

Von derzeit 98 Taxifahrern werden in der Silvesternacht etwa 80 auf der Straße sein. In der Zeit von 0 bis 4 Uhr nehmen sie keine Vorbestellungen an. Wer ein Taxi benötigt, kann unter der Telefonnummer 0391/737373 ein Fahrzeug ordern. Auch besteht die Chance, ein vorbeifahrendes Taxi per Signal an dessen Fahrer zu ergattern.

Ärzte in Bereitschaft

In lebensbedrohlichen Situationen ist auch an den Feiertagen der Notruf 112 der richtige Ansprechpartner.

Die Bereitschaftspraxis im Haus 60a des Uniklinikums an der Leipziger Straße 44 (nicht zu verwechseln mit der Notaufnahme der Klinik) hat von 8 bis 22 Uhr Sprechstunde. Abgedeckt werden dort die Fachgebiete Kinderarzt, HNO-Arzt, Hausarzt und Augenarzt. Achtung: Derzeit besteht eine FFP2-Masken-Pflicht für Patienten und Begleitpersonen.

Wer krankheitsbedingt nicht mobil ist, kann sich telefonisch unter 116 117 Rat holen.

Zahnärztlicher Notdienst

Für plötzlich auftretende Krankheitsfälle im Mundraum wird feiertags von 9 bis 12 Uhr und von 19 bis 22 Uhr ein Notdienst angeboten. Wer Dienst hat, ist unter www.zahnarzt-notdienstverwaltung.de/md im Internet und telefonisch unter 0391/662 50 29 in Erfahrung zu bringen.

Apotheken

Auch die Apotheken bieten in den kommenden Tagen abseits der Öffnungszeiten Notdienste an. Vom 31. Dezember 2023, 8 Uhr bis 1. Januar 2024, 8 Uhr haben Dienst: die Adler-Apotheke am Glacis (große Diesdorfer Straße 244), die Kosmos Apotheke in Buckau (Schönebecker Straße 60) und die easy-Apotheke (Lübecker Straße 107). Am Neujahrstag ab 8 Uhr: die Rats-Apotheke (Ulrichplatz 2) und die Ginko-Apotheke (Johannes-R.-Becher-Straße 42).

Silvestermüll: Wer muss wo aufräumen

Knapp fünf Kubikmeter Müll kamen in Silvesternächten der vergangenen Jahre zusammen. Auch in diesem Jahr dürfte allerhand zurückbleiben. Doch wer ist für dessen Beseitigung verantwortlich?

„Am Neujahrsmorgen sind Grundstückseigentümer verpflichtet, Verschmutzungen auf Gehwegen durch Silvesterböller oder zum Beispiel Glasscherben zügig zu beseitigen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Anlieger einer Straße mit der Reinigungsklasse V müssen diese bis zur Fahrbahnmitte reinigen. Die anfallenden Abfälle der Straßenreinigung seien in der Restabfalltonne zu entsorgen.

In den Straßen der Reinigungsklassen I sowie Ia bis Ic – das sind im Stadtzentrum zum Beispiel der Alte Markt, der Hasselbachplatz, der Breite Weg und die Ernst-Reuter-Allee – wird am Neujahrsmorgen die Reinigung der Gehwege und Fahrbahnen durch den städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb vorgenommen.

Altglas, wie beispielsweise leere Sektflaschen, gehören in den Altglascontainer. An Sonn- und Feiertagen ist jedoch kein Einwurf erlaubt. Am 2. Januar 2024 kann in der Zeit von 7 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr entsorgt werden.

Weihnachtsbäume in den Biomüll

Ausgediente Weihnachtsbäume können in Magdeburg unkompliziert entsorgt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Bäume bei der regulären Entsorgungstour der Biotonne mitgenommen, dazu müssen sie neben die Biotonne gestellt werden. Voraussetzung ist, dass die Bäume komplett abgeschmückt und maximal zwei Meter hoch sind. Höhere Weihnachtsbäume müssen vorher geteilt werden.

Es gibt keinen Stichtag, bis wann die Bäume herausgestellt werden müssen.

Wer keine Biotonne hat und keine Kompostierung auf dem eigenen Grundstück wünscht, kann den Weihnachtsbaum auf den Wertstoffhöfen Hängelsberge, Cracauer Anger oder Silberbergweg abgeben. Bis zu einem Kubikmeter wird dort Grünabfall aus Magdeburger Haushalten ohne zusätzliche Gebühr angenommen.