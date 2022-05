Freizeit Skaten in Magdeburg: Warum am Salbker See kein neuer Skatepark entsteht

Bessere Bedingungen für ihren Sport haben junge Skater in der GWA Südost gefordert. Sie wünschten sich eine neue Anlage am Salbker See in Magdeburg. Daraus wird wohl nichts werden. Auch ein Alternativstandort am Schanzenweg ist vom Tisch.