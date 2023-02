Ein umfangreiches Programm bieten die Clubs in Magdeburg am Freitag, 17.2., und Sonnabend, 18.2.2023. Bis in den Sonntag hinein wird gefeiert.

Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bieten die Magdeburger Clubs am Wochenende. Die Volksstimme hat ein paar Ausgehtipps zusammengetragen.

Ellen Noir: Der „Underground Rave 12“ steht am Freitag ab 22 Uhr auf dem Programm des Ellen Noir in der Porsestraße 16. Hardtekk und Hardtechno gibt es auf dem einen Floor von Morbid, Eycer, Luzzifer, Fabitekk, Junkzz, Beam Liveact, Asics, Falki, Abihrox und Chronisch gestört, Tekk und Hardtekk auf dem anderen Floor mit CZ Kind, Echse, Chucky, Setrixx, Anubis, Asozial und Drukkmacher.

House, Trance und Techno der 90er bietet dann der „Super Rave“ am Sonnabend ab 22 Uhr. Auf dem Super-Rave-Floor der 90er und 2000er stehen DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard an den Reglern, auf dem Floor mit House Trance DJ L.A.Dee, BBM-Beatz Bass und Melody, Das Klangspektakel und DJ Renee.

Geheimclub: Ein „Free Rave“ ist für am Freitag, 22 Uhr, im Geheimclub in der Münchenhofstraße angekündigt. An den Reglern stehen auf dem einen Floor Frida Carlo, Rough Rider und DXTN, auf dem anderen Guzman.

Ab Mitternacht heißt es in der Nacht zum Sonntag „Never Stop“. Auf einem Floor legen Nicolas Lendkrais, Mython und Radio Blackout, auf dem anderen The Sitxth Sense und Tons Tumble auf.

Boys’n’Beats: Eine Gay Student Night beginnt am Freitag um 23 Uhr im Boys’n'Beats, einem Club für Schwule und Lesben, in der Liebknechtstraße 89 in Magdeburg.

Helau & Alaaaaaaaaaf! ist die Party am Sonnabend ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89 überschrieben. „Schmeißt Euch in das schönste Karnevalskostüm und feiert mit uns die fünfte Jahreszeit!“, heißt es in der Einladung zu der Karnevalsparty in Stadtfeld.

Prinzzclub: Der Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a veranstaltet am Freitag ab 23 Uhr einen Spicy Friday. DJ Curt Powell aus Braunschweig legt Hip-Hop, Bass, Electronica, Afrobeats und Deutschrap auf.

Am Sonnabend ab 23 Uhr steht der Abend unter dem Titel „Weekend Lover“. DJ Alivio spielt Electronica, House und Black.

Kunstkantine: „From Buckau with Love“ heißt es am Sonnabend ab 22 Uhr in der Kunstkantine. Den Abend in der Karl-Schmidt-Straße 42 gestalten Biesmans, Illa Noise und Take Sekt.

Buttergasse: Eine Twitch Club Night ist für am Sonnabend ab 23 Uhr angesetzt. DJ Jiff B. sorgt dabei für die Musik in der Buttergasse im Alten Mart 13.

Insel der Jugend: „Schiff ahoi!“ heißt es am Sonnabend ab 23 Uhr in der Isel der Jugend in der Maybachstraße. Musik legen Rowley, Braunaard und Moto auf.

Schauspielhaus: Legit Love heißt die Queer-Party im Schauspielhaus an der Otto-von-Guericke-Straße 64 am Sonnabend ab 23 Uhr. Musik gibt es von Juicy Aylo, Gerda Waldtraut und Chudnowski: analysis. Um Mitternacht tritt Drag-Diva Miss Precious auf.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.