Bundesweit treten die Menschen für den Wettbewerb Stadtradeln bis 8. September in die Pedale. Wie steht Magdeburg? Was bietet die Stadt zum Abschluss? Und kann man noch mitmachen?

So gut sind die Magdeburger beim Radfahren

Unterwegs mit dem Fahrrad im Magdeburger Stadtpark Rotehorn. Im Hintergrund ist der Dom zu sehen.

Magdeburg. - Deutschlandweit läuft derzeit der Wettbewerb Stadtradeln. Die Menschen sind dazu aufgerufen, so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Inzwischen läuft das letzte Drittel des Aktionszeitraums bis zum 8. September. Wo steht Magdeburg jetzt, was sind die stärksten Teams und was bringt das Ganze?