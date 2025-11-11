Babett Cohnen organisiert ab Dezember Mädchenkreise in Burg. Hier möchte sie Heranwachsende zu den Themen Pubertät und Menstruation beraten und unterstützen. Warum sie es wichtig findet, aufzuklären.

Burg - Was passiert mit meinem Körper und mit mir während der Pubertät? Diese Frage stellen sich viele heranwachsende Jungen und Mädchen. Für letztere soll es in Burg nun eine Anlaufstelle geben. Die Burgerin Babett Cohnen will Mädchen durch die schwieirge Zeit begleiten. Als ausgebildete Zyklus-Mentorin möchte sie zu den Themen Menstruation, Körpergefühl und Pubertät beraten und helfen. Ein erstes Gruppen-Treffen ist für den 14. Dezember geplant.