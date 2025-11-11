Fasching im Harz „Karneval ist Liebe pur!“ – was Faschingsfans zum Start der neuen Session in Wernigerode wissen müssen
Mit Funkentanz und jeder Menge guter Laune haben die Narren vom Carneval Club Wernigeröder Auerhähne das Rathaus erobert. Welches Prinzenpaar die Harz-Stadt in der Session 2025/26 regiert und wann die Faschingsfreunde feiern.
11.11.2025, 18:45
Wernigerode. - Die fünfte Jahreszeit ist in Wernigerode eingeläutet: Die Auerhähne haben am Dienstagabend, 11. November, um 17.11 Uhr das Rathaus gestürmt. Nach einem Tanz der Funken des Carneval-Clubs übergab Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) den Jecken den Schlüssel für das Wahrzeichen der Harz-Stadt.