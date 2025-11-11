weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Fasching im Harz: „Karneval ist Liebe pur!“ – was Faschingsfans zum Start der neuen Session in Wernigerode wissen müssen

Mit Funkentanz und jeder Menge guter Laune haben die Narren vom Carneval Club Wernigeröder Auerhähne das Rathaus erobert. Welches Prinzenpaar die Harz-Stadt in der Session 2025/26 regiert und wann die Faschingsfreunde feiern.

Von Holger Manigk 11.11.2025, 18:45
Die Funken des Carneval Clubs Wernigeröder Auerhähne erobern am 11. November 2025 das Rathaus der Harz-Stadt. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Die fünfte Jahreszeit ist in Wernigerode eingeläutet: Die Auerhähne haben am Dienstagabend, 11. November, um 17.11 Uhr das Rathaus gestürmt. Nach einem Tanz der Funken des Carneval-Clubs übergab Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) den Jecken den Schlüssel für das Wahrzeichen der Harz-Stadt.