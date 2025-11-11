Mit Funkentanz und jeder Menge guter Laune haben die Narren vom Carneval Club Wernigeröder Auerhähne das Rathaus erobert. Welches Prinzenpaar die Harz-Stadt in der Session 2025/26 regiert und wann die Faschingsfreunde feiern.

„Karneval ist Liebe pur!“ – was Faschingsfans zum Start der neuen Session in Wernigerode wissen müssen

Wernigerode. - Die fünfte Jahreszeit ist in Wernigerode eingeläutet: Die Auerhähne haben am Dienstagabend, 11. November, um 17.11 Uhr das Rathaus gestürmt. Nach einem Tanz der Funken des Carneval-Clubs übergab Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) den Jecken den Schlüssel für das Wahrzeichen der Harz-Stadt.