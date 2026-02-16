Digitale Erfolgsgeschichten auch aus dem Raum Magdeburg können Preise gewinnen. Wie kann man an dem Wettbewerb teilnehmen und welche Beispiele waren erfolgreich?

Magdeburg. - Der digitale Wandel ist längst im Alltag vieler Unternehmen. Um diese Entwicklungen sichtbar zu machen und den Erfahrungsaustausch zu fördern, geht der Wettbewerb „Digitale Erfolgsgeschichten aus Sachsen-Anhalt“ in eine neue Runde. Worum geht es genau?

Die vier gewerblichen Kammern des Landes rufen Unternehmen dazu auf, ihre erfolgreich umgesetzten digitalen Projekte einzureichen. Bewerbungen sind noch bis zum 15. April 2026 möglich. Das Bewerbungsformular ist online unter www.digitale-erfolgsgeschichten-sachsen-anhalt.de zu finden.

Wer aus dem Raum Magdeburg kann an dem Wettbewerb teilnehmen?

Gesucht werden praxisnahe Beispiele aus der unternehmerischen Realität: digitale Lösungen, die Geschäftsmodelle weiterentwickelt, Abläufe effizienter gestaltet oder neue Dienstleistungen ermöglicht haben. Dabei spielt die Branche keine Rolle – entscheidend ist, dass die eingesetzten Technologien im Alltag einen messbaren Mehrwert schaffen. Der Wettbewerb richtet sich ausdrücklich an kleine und mittlere Unternehmen, die zeigen möchten, wie digitale Innovation konkret funktioniert.

Mit der Initiative wollen die Kammern verdeutlichen, wie vielfältig und kreativ digitale Transformation bereits gelebt wird. Die Projekte sollen andere Betriebe inspirieren, Orientierung bieten und Mut machen, digitale Vorhaben anzugehen. Idealerweise berücksichtigen die Projekte auch Aspekte der Nachhaltigkeit.

Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt, die Mitglied einer Industrie- und Handelskammer oder einer Handwerkskammer sind und höchstens 499 Menschen beschäftigen. Voraussetzung ist ein bereits erfolgreich realisiertes digitales oder innovatives Projekt.

Eine Expertenjury entscheidet. Auf die Gewinner warten Preisgelder von 5.000, 3.000 und 1.000 Euro. Darüber werden die Projekte werden auf der Wettbewerbswebsite vorgestellt.

Welche digitalen Geschichten aus Magdeburg und Umgebung hatten in den Vorjahren Erfolg?

In den vergangenen Jahren zeigten auch Unternehmen aus dem Raum Magdeburg, was alles zur digitalen Transformation gehört. Die AMG Sicherheitstechnik in Gommern errang so 2024 einen Sieg mit einer neuen Technik, die das Smartphone zum Steuerinstrument macht. Hintergrund war der Wunsch, ohne immer neue und immer aufwendigere Lösungen entwickeln zu müssen. Münsmedia aus Magdeburg - das zuletzt unter anderem in der Altmark für digitale Informationen sorgte - kam mit „(AI)t the frog“ auf den dritten Rang – hier geht es um ein Instrument, um unliebsame Aufgaben mit KI effizient bearbeiten.

Ein Jahr zuvor hatten es aus Magdeburg Textilpflege24 mit einem Projekt zur Annahme und Abgabe von Wäsche rund um die Uhr und Mycrocast mit einem Angebot zur Inklusion von Sehbehinderten bei Sportevents auf die Plätze 2 und 3 geschafft. Ersteres sorgte nicht allein für vereinfachte Arbeitsabläufe, sondern auch für einen Komfortgewinn bei den Kunden. Bei Letzterem ging es darum, das Geschehen auf dem Spielfeld mit einem Audio-Kommentar für die Menschen erlebbar zu machen.

Die feierliche Preisverleihung des aktuellen Wettbewerbs findet am 1. Juli beim Digitalforum der Wirtschaft in Magdeburg statt. Dort können die Unternehmen ihre Lösungen präsentieren.