Die beliebte Wasserfallbrücke von Magdeburg-Cracau in den Stadtpark ist zurzeit Wanderbaustelle. Warum sie frisches Holz bekommt und wann eine Vollsperrung für drei Tage ansteht.

So läuft die Sanierung der Wasserfallbrücke in Magdeburg-Cracau

Magdeburg - „Fahrradfahrer, bitte absteigen!“ heißt es derzeit auf der Pylonbrücke am Cracauer Wasserfall in Magdeburg. Was man aber sieht: Viele Pedalritter tun genau das nicht. Sie radeln - jedenfalls teilweise – darüber.

Im Vorfeld der Baumaßnahme hatte es einige Irritationen gegeben. Von einer Sperrung für Radfahrer war die Rede. Ein Rathaussprecher stellte klar: Auch Radfahrer können das Bauwerk passieren, wenn sie ihre Räder im Baustellenbereich schieben. Wer das nicht möchte, könne die ausgeschilderte Umleitung über die Anna-Ebert-Brücke nutzen. Das klappt aber nicht immer, wie vor Ort zu beobachten ist.

Die Wasserfallbrücke, die für Fußgänger und Radfahrer von Cracau in den Stadtpark führt, wird derzeit saniert. Zurzeit ist sie auf der Stadtparkseite eingerüstet. Foto: Jana Heute

Vorsicht an Engstellen auf der Wasserfallbrücke

Doch Vorsicht ist angebracht, zumindest an den Engstellen, wo gerade gebaut wird. Sie sind deutlich abgetrennt und bieten so eine schmale, aber sichere Passage.

Auf der Stadtparkseite sind die ersten Ergebnisse der Instandsetzung für insgesamt rund 3 Millionen Euro zu sehen: Das frische Holz strahlt im Sonnenlicht – genauer gesagt handelt es sich um Douglasie, mit der die Brücke neu beplankt wird. Das alte Holz muss runter, weil es von Nassfäulepilzen zerstört ist. Bis Ende des Jahres soll das passieren. Auch eine Sanierung der Beleuchtung am Geländer ist vorgesehen.

Vollsperrung an drei Tagen im Juli 2023

Die Stadt warnte bereits vor, dass es nicht ganz ohne Vollsperrungen gehen wird. Wer genau auf das Baustellenschild schaut, entdeckt einen ersten kleinen Hinweis darauf: Komplettsperrung von Freitag, 21. Juli 2023, 10 Uhr, bis Montag, 24. Juli 2023, 7 Uhr.