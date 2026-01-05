In Magdeburg ist der Winter eingekehrt. Und der Frost soll dafür sorgen, dass der Schnee von Anfang Januar 2026 ein paar Tage bleibt. Die Volksstimme hat ein paar Orte besucht.

So schön ist der Winter in Magdeburg: Weißer Zauber am Dom und in Parks

Magdeburg. - Ganz ehrlich: Nach einigen Tagen sieht der Schnee, der derzeit weite Teile Magdeburgs wie hier einen Teil der Lichterwelt auf dem Domplatz überzogen hat, nicht mehr ganz so zart und prachtvoll wie am Anfang aus. Doch das Weiß des Winters bestimmt – wenn auch mit einer vergleichsweise dünnen Schicht – das Bild Magdeburgs dieser Tage mit. Und so lohnt es sich einmal mehr, das heimische Sofa in der molligwarmen Wohnstube zu verlassen, um die frostigen Impressionen aus der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt einzufangen - egal ob einfach als Genuss fürs Auge, mit der Kamera oder mit dem Mobiltelefon.

Lichterwelt mit den Karolingischen Bögen. Foto: Martin Rieß

Ein klares Ziel dürfte dabei die Magdeburger Lichterwelt sein. Mit ihren Skulpturen wie einer riesigen Christbaumkugel, dem Großen Magdeburger Halbkugelversuch oder den Lichterbögen in Erinnerung an die karolingischen Befestigungsanlagen - die funkelnden LED-Lämpchen die zu Tausenden und Hunderttausende in Magdeburg strahlen, bringen den Schnee in besonderer Weise zum Funkeln.

Klosterbergegarten Magdeburg im Winter. Foto: Martin Rieß

Freilich lohnt sich auch ein Ausflug ins sonst Grüne und jetzt Weiße - zum Beispiel an die Elbe oder in die Parks der Elbestadt - mehr zu den Magdeburger Parks unter im Web.

Klosterbergegarten Magdeburg im Winter. Foto: Martin Rieß

Einer der beliebtesten Parks in diesen Tagen ist im prachtvollen Weiß der Klosterbergegarten am Rand von Magdeburg-Buckau. Das gartenhistorische Kleinod lockt zum Spaziergang durch die eisige Winterwelt.

Winter 2025 in Magdeburg, hier der Dom. Rainer Schweingel

Aber die Hänge locken auch zum Rodeln, und an der einen oder anderen Stelle werden Schneemänner und Schneefrauen in den verschiedensten Größen errichtet.

Klosterbergegarten Magdeburg im Winter mit dem Gesellschaftshaus. Foto: Martin Rieß

Überzuckert wirken auch hier die Bäume, und das Gesellschaftshaus am Rande des Parks erscheint in einem besonderen Licht.

Winter 2025 in Magdeburg, hier an der Salzquelle im Stadtpark. Foto: Rainer Schweingel

Und klar: Das Winterwetter zieht auch im größten Park Magdeburgs die Menschen in Scharen an. Der Rotehornpark ist ein Ausflugsziel sondergleichen.

Winter 2025 in Magdeburg, hier am zugefrorenen Adolf-Mittag-See im Stadtpark. Foto: Rainer Schweingel

Auf der Brüstung der Sternbrücke auf dem Weg in den Stadtpark hat es sich eine ganze Schneemann-Familie samt Hund bequem gemacht. Foto: Rainer Schweingel

Winter 2025 in Magdeburg, hier im Stadtpark. Foto: Rainer Schweingel

Und wie geht es mit dem Wetter weiter? Die Prognosen sagen: Es wird zwar nicht durchgängig schneien. Doch frostige Temperaturen sorgen dafür, dass der Schnee nicht taut. Details zur Wetterprognose für Magdeburg gibt es hier.

Schnee, der liegen bleibt, wird damit auch in den kommenden Tagen für eine winterliche Zauberlandschaft in Magdeburg sorgen.