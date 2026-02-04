Verkehrssicherheit auf der B1 So soll die Berliner Chaussee in Magdeburg für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden
Tempo 50 gilt bereits, jetzt sollen weitere Schritte für die Sicherheit der Berliner Chaussee in Magdeburg folgen. Welche Ideen aus dem Stadtrat umgesetzt werden sollen.
Magdeburg. - Drei Jahre ist es her, dass ein Junge bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Chaussee ums Leben kam. Seitdem ringen Magdeburgs Stadtrat und die Verwaltung darum, die Verkehrssicherheit auf dem Abschnitt der B1 zu verbessern. Das Tempo wurde bereits von 70 auf 50 Stundenkilometer gedrosselt. Nun hat der Stadtrat weitere Maßnahmen beschlossen.