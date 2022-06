So soll Obdachlosen in Magdeburg zu einer Wohnung verholfen werden

Blick in eines der Schlafzimmer für Familien mit einem Kleinkind. Die Wohnungen sind sehr einfach ausgestattet.

Magdeburg - In der Sozialunterkunft in Magdeburg sind derzeit 52 Menschen ohne Obdach untergebracht. Die Stadt Magdeburg möchte ihnen helfen, zurückzukehren in die eigenen vier Wände - und ist bereit dafür auch zu investieren.