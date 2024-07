Wo 2.000 neue Wohnungen entstehen, muss auch das Außengelände stimmen. Die Pläne für die Freiflächen auf der Industriebrache des RAW in Magdeburg klingen nachhaltig und vielversprechend.

So sollen die Freiflächen auf dem RAW-Gelände in Magdeburg gestaltet werden

Neues Mega-Wohngebiet nimmt Formen an

Magdeburg. - Von der Industriebrache zum lebendigen Quartier zum Leben, Arbeiten und Erholen: Das Areal des ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) in Salbke wird sich entwickeln. Rund 2.000 Wohnungen sollen entstehen. Den Bebauungsplan hatte der Stadtrat jüngst beschlossen. Seit dieser Woche und noch bis 15. August liegen die Pläne öffentlich aus. Bis zum offiziellen Startschuss wird es noch dauern. Das Gestaltungskonzept für die Freiflächen ist so gut wie fertig. Was alles geplant ist.