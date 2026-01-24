Stau-Falle für Verkehr in Magdeburg So steht es um die Brücke für den Magdeburger Ring an der Halberstädter Straße

Eis und Schnee haben die Baustellen in Magdeburg über Tage lahm gelegt. Wie steht es vor diesem Hintergrund um die Arbeiten an der Ringbrücke in Sudenburg?