Interessant: In einigen Berufsgruppen gibt es laut der Agentur für Arbeit besonders viele freie Stellen in Magdeburg.

Magdeburg. - Düstere Nachrichten bestimmen derzeit viele Schlagzeilen in den Wirtschaftsnachrichten: Von Werksschließungen vor allem in der Automobilindustrie ist die Rede. Doch diese Entwicklung hat bislang keine Auswirkungen – auch nicht auf Magdeburg. Statt dessen entwickelt sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt positiv, wie die Zahlen für den Monat November zeigen. Veröffentlicht wurden diese von der in Magdeburg beheimateten Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord, zu deren Einzugsbereich neben der Landeshauptstadt auch die Landkreise Börde, Jerichower Land, Stendal und Altmarkkreis Salzwedel zählen.

Zahlen vom Arbeitsmarkt aus dem November für Magdeburg

Im November 2024 ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat Oktober um 128 Personen gesunken. Damit waren 10.984 Personen in der Landeshauptstadt Magdeburg arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 8,6 Prozent.

Arbeitslosenquote in Magdeburg und Umgebung im November 2024. Grafik: MRM/Kroschel

„Die Arbeitslosigkeit ist in der Landeshauptstadt Magdeburg im November, trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen, gesunken“, beschreibt Diana Nebe, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Nord die Entwicklung. „Unser Ziel ist es, mit gezielten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und starken Partnerschaften Perspektiven für Arbeitssuchende zu schaffen und Unternehmen bei der Besetzung ihrer Arbeitskräftebedarfe zu unterstützen, um den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt Nord zu stärken“, ergänzt sie.

Arbeitslosenquote und -zahlen im Vergleich zu Vorjahren

Ein Blick auf das Vorjahr zeigt indes: Zwar ist im jetzt zu Ende gehenden Monat die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung wieder inter die Marke von 11.000 Betroffenen gesunken. Doch im November 2023 waren mit 10.774 noch weniger Personen arbeitslos gemeldet als in diesem Jahr. Damals lag die Arbeitslosenquote in Magdeburg bei 8,5 Prozent.

Schon lange ist übrigens die kurz vor der Corona-Krise erreichte Zahl von weniger als 10.000 Arbeitslosen in Magdeburg in weite Ferne gerückt. Letztmals war die Marke im November 2022 mit 9.872 Betroffenen unterschritten worden. Im Januar des laufenenden Jahres nun war mit 11.333 Arbeitslosen in Magdeburg der letzte Spitzenwert erreicht worden.

Der Blick auf die Unterbeschäftigung zeichnet ein umfassendes Bild von der Verfassung des Arbeitsmarktes. Denn hier werden neben Arbeitslosen auch Teilnehmer in Maßnahmen, Weiterbildungen, Vorruhestandsregelungen und arbeitsunfähig Erkrankte erfasst. Die Zahl der Menschen in Unterbeschäftigung ohne Kurzarbeit belief sich im November 2024 auf 14.216, das sind 189 Personen weniger als im Vormonat und 190 weniger als im Vorjahresmonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 10,9 Prozent.

Das sind die drei Bereiche mit vielen Job-Angebote in Magdeburg

Der Stellenbestand ist weiterhin hoch. Er ist gegenüber dem Vormonat aber um 122 gesunken und beträgt 3.472. Im Vorjahr waren im November 3.081 Arbeitsstellen gemeldet.

Die Zahl neu gemeldeter Arbeitsstellen ist im November im Vergleich zum Oktober gesunken. Insgesamt meldeten öffentliche und private Unternehmen im Oktober beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenters Landeshauptstadt Magdeburg 589 neue Stellen, 34 weniger als im Oktober.

Die meisten in der Datenbank vorhandenen Stellenangebote kommen aus dem Berufssegmenten Fertigungstechnische Berufe mit 510 Stellen zum Beispiel als Mechatroniker. An zweiter Stelle steht der Bereich der Verkehrs- und Logistikberufe mit 460 unbesetzten Stellen. In diesem Feld werden unter anderem Berufskraftfahrer gesucht. In der Rangliste der Berufsfelder mit den meisten Stellenofferten in Magdeburg stehen die Medizinische und nicht-medizinische Gesundheitsberufe. Hier sind 416 freie Stellen gemeldet. Zu dem Bereich zählt neben anderen der Beruf des Altenpflegers.