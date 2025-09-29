Sport trifft Artenschutz: Mit dem neuen Zoolauf will der Magdeburger Zoo Bewegung, Begegnung und Benefiz verbinden. Die Premiere war ein Erfolg – und der Auftakt für mehr.

Die Premiere des Magdeburger Zoolaufs lief erfolgreich. Die Veranstaltung könnte zu einer festen Größe werden.

Magdeburg. - Magdeburg läuft für den Artenschutz – und das soll erst der Anfang sein. Mit dem Zoolauf will der Magdeburger Zoo gemeinsam mit dem Verein Magdeburger Laufkultur ein neues Format etablieren. Die erfolgreiche Premiere zeigt: Der Lauf hat das Potenzial, sich als feste Größe im Magdeburger Veranstaltungskalender zu etablieren – und dabei jedes Mal neue Impulse für den Artenschutz zu setzen.