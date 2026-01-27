Für das eigene Auto gibt es auch in Magdeburg Alternativen. Doch reichen die aus? Und vor allem: Kann die Stadt mehr für neue Angebote tun?

Soll Magdeburg um mehr Alternativen für die Mobilität werben?

Neue Angebote der Mobilität wie das von Uber kommen nach und nach auch nach Magdeburg.

Magdeburg. - Was bedeutet „moderne Mobilität“ eigentlich für Magdeburg? Mehr Apps, mehr Angebote wie jetzt von Uber in Magdeburg, weniger eigenes Auto? Oder am Ende doch nur neue Logos auf alten Wegen? Genau darüber wird gerade diskutiert – und die Stadtverwaltung bringt dabei eine klare, aber eher zurückhaltende Position ins Spiel.