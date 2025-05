Die Premiere im vergangenen Sommer war ein absoluter Erfolg. Darum öffnet auch in diesem Jahr die Weingärtnerei. Allerdings an einem anderen idyllischen Ort.

Sommergenuss in der Weingärtnerei in Magdeburg

Magdeburg. - Der Garten wirkt ein wenig verwunschen. Die Äste uralter Bäume sind miteinander verwoben. Das satte Grün der Blätter spendet Schatten an lauen Sommerabenden. Hinter der grünen Oase erhebt sich der mächtige Magdeburger Dom. Genau an diesem idyllischen Ort vor historischer Kulisse zieht in diesem Jahr die Weingärtnerei von Karin Lassak ein. Sie feierte im Sommer 2024 auf dem Hof der Rayonhaus-Schmuckwerkstatt an der Leipziger Straße eine mehr als gelungene Premiere.