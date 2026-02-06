Im Dauereinsatz seit Dezember Winterchaos und Streusalz-Knappheit: Wie der Zerbster Bauhof Dauerfrost und Glätte bewältigt
Gefrierender Regen, Schnee und anhaltende Minusgrade setzen vielen Kommunen beim Winterdienst zu – Streusalz wird knapp. So ist die aktuelle Situation in Zerbst.
Aktualisiert: 06.02.2026, 12:38
Zerbst - Nicht nur Schneefall und Verwehungen stellten den Winterdienst bislang immer wieder vor Herausforderungen. Hinzu kam gefrierender Regen, der die Straßen gefährlich glatt machte. Das bekamen Kraftfahrer die vergangenen beiden Tage besonders stark zu spüren. Einziges Mittel, das dagegen hilft, ist Streusalz. Das allerdings stellt manche Kommunen bereits vor Probleme, denn viele Lager sind mittlerweile leer. Fragt sich: Wie schaut die Situation momentan in Zerbst aus?