Stadthalle und Pferdetor in Magdeburg werden derzeit saniert. Bis zum 100. Jahrestag der Theaterausstellung 2027 soll beides fertig sein. Das soll dann groß gefeiert werden.

Große Pläne: Ein „Festival der Moderne“ in Magdeburg

Magdeburg. - In zwei Jahren und drei Monaten jährt sich die Deutsche Theaterausstellung in Magdeburg zum 100. Mal. Spätestens dann soll das Areal rund um Stadthalle, Albinmüller-Turm und Pferdetor in neuem Glanz erstrahlen. Die Gebäude werden 2027 ebenfalls 100 Jahre alt und werden aktuell zum Teil saniert. Zwei Gründe zu feiern. Die Stadt hat auch schon Pläne, die Anlässe zu verknüpfen.