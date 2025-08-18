Nach Banksys Kunstwerken und Gunther von Hagens' Körperwelten sowie nach Love Music Festival und Mega Malle-Party können Sie sich Magdeburger auf ein weiteres Event freuen.

Die Lumagica in Magdeburg 2023: Lasershow auf dem Angersee vor dem Jahrtausendturm im Elbauenpark.

Magdeburg - Zum vierten Mal gastiert in Magdeburg die Lumagica. Mit zahlreichen starren und mobilen Lichtinstallationen so wie illuminierten Wasserspielen und einem beleuchteten Jahrtausendturm begeisterten die Veranstalter bereits dreimal in Magdeburg. Was 2025 anders werden soll.