Wegen eines gesperrten Gehwegs am Magdeburger Nicolaiplatz waren Fußgänger und Radfahrer auf die Fahrbahn ausgewichen. Die Stadt hat dies nun legalisiert.

Die Stadt hat die Sperrung an der Baustelle am Magdeburger Nicolaiplatz für Fußgänger entschärft.

Magdeburg. - Die Magdeburger Stadtverwaltung hatte offenbar ein Einsehen mit den Fußgängern am Nicolaiplatz. Aufgrund der dortigen Baustelle war der Gehweg in Richtung Norden bereits seit Monaten gesperrt gewesen. Und sollte das nach jüngsten Angaben auch noch bis Ende 2025 bleiben - trotz Kritik von Anwohnern.