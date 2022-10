Stadt Magdeburg zieht bei Stress-Kiosk die Reißleine

Monatelang wurde er nicht genutzt und war auch zuvor schon ein Ärgernis in Magdeburg. Nun hat das Ordnungsamt der Stadt im Falle des Verkaufswagens an der Salvador-Allende-Straße gehandelt.

Blick auf den Kiosk, in dessen Umfeld Lärm und Schmutz für Ärger sorgten.

Magdeburg - Auf dem Platz der Begegnung an der Salvador-Allende-Straße hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Beschwerden gegeben. Lärm, Dreck und Uringeruch waren vom Publikum eines Verkaufswagens in dem Bereich ausgegangen. Vor einiger Zeit schon war die Einrichtung geschlossen worden. Der Wagen aber stand immer noch vor Ort. Jetzt hat die Stadt Magdeburg die Reißleine gezogen.