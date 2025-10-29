Bauarbeiten in Magdeburg Stadt saniert Gehwege - Stolperfallen verschwinden am Neustädter See

Die Gehwege im Magdeburger Stadtteil Neustädter See befinden sich seit Jahren in einem so schlechten Zustand, dass sie für körperlich eingeschränkte Personen schnell zur Stolperfalle werden können. Jetzt werden sie saniert.