Bauarbeiten in Magdeburg Stadt saniert Gehwege - Stolperfallen verschwinden am Neustädter See
Die Gehwege im Magdeburger Stadtteil Neustädter See befinden sich seit Jahren in einem so schlechten Zustand, dass sie für körperlich eingeschränkte Personen schnell zur Stolperfalle werden können. Jetzt werden sie saniert.
29.10.2025, 06:30
Magdeburg. - Im Magdeburger Stadtteil Neustädter See werden derzeit Gehwege saniert. Diese waren bislang in einem desolaten Zustand und stellten vor allem für körperlich eingeschränkte Personen eine Gefahr dar.