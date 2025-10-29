Nach dem Anschlag und einem Rekordverlust fordern Politiker den Rückzug der Stadt Magdeburg aus der Weihnachtsmarkt GmbH. Die Zukunft des Budenzaubers könnte auf dem Spiel stehen.

Blick auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vom Rathaus-Balkon aus. Die Stadt ist Mit-Gesellschafterin der Weihnachtsmarkt GmbH. Nun werden Forderungen laut, sie soll ihre Anteile verkaufen.

Magdeburg. - Der schreckliche Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat nicht nur die Stimmung getrübt, sondern auch die Bilanz des Veranstalters. Die Weihnachtsmarkt GmbH stand Ende März 2025 mit einem Fehlbetrag von mehr als 43.700 Euro da. Doch nicht nur deshalb wird Unmut laut. Es gibt Forderungen, die Stadt solle ihre Anteile an der Gesellschaft verkaufen.