Was ist in dieser Nacht wirklich passiert? Ein Wernigeröder Imbiss steht am Montag, 27. Oktober, plötzlich in Flammen. Nun ist die Polizei auf Spuren gestoßen, die einen dringenden Verdacht nahelegen.

In einem Wernigeröder Dönerimbiss an der unteren Breiten Straße ist in der Nacht zum Montag, 27. Oktober 2025, ein Feuer ausgebrochen.

Wernigerode. - Immer wieder versuchen Passanten, einen Blick durch die rußgeschwärzten Fenster eines Wernigeröder Döner-Imbisses zu erhaschen. Von außen wirkt das Gebäude beinahe unversehrt, nur die Holzsplitter an der Eingangstür zeugen noch von der Dramatik in der Nacht zum Montag, 27. Oktober: Die Lüftungsanlage stand in Flammen. Wie es soweit kommen konnte, hat nun ein Brandursachenermittler der Polizei untersucht - und er entdeckte Eindeutige Hinweise.