Einst Fabrik, Badeanstalt und das Zuhause eines DDR-Fernsehstars, heute Gästeliebling: Das Wernigeröder Schlosspalais hat nicht nur eine einzigartige Geschichte, es kommt bei Urlaubern so gut an wie kein anderes Hotel im Harz.

Wernigerodes Gästeliebling: Warum das Schlosspalais das beliebteste Hotel im ganzen Harz ist

Wernigerode. - Kein anderes Hotel im Harz ist so beliebt wie dieses: Das Schlosspalais in Wernigerode wurde erstmals zum Gästeliebling gewählt, einer Auszeichnung des Tourismusverbandes Sachsen-Anhalt. Das gelbe, geschichtsträchtige Gebäude fällt besonders in der Weihnachtszeit ins Auge - sobald die unzähligen Lichterketten an der Fassade erstrahlen. Aber wie sieht es innen aus?