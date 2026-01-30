Weil in dem Gebäudeteil des Stadtarchivs Magdeburg akute Einsturzgefahr herrschte, mussten Tausende Bauakten umziehen. Jetzt können Bauherren und Architekten sie wieder nutzen. Wie es im Archiv weiter geht.

Stadtarchiv Magdeburg lässt sich wieder in die Bauakten schauen

Magdeburg. - Firmen, Bauherren, Architekten - unter anderem für sie ist das Bauaktenmagazin des Magdeburger Stadtarchivs eine wichtige Quelle. Über Monate aber waren die Bauakten nicht zugänglich. Denn sie mussten aus dem Bauarchiv geschafft werden, weil der Bereich einsturzgefährdet war. Jetzt sind sie in einem anderen Raum untergebracht und wieder zugänglich. Doch es gibt noch einen Haken.