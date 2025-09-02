In einem Magdeburger Stadtteil wird eine bislang unbenutzte Neubaustrecke für die Straßenbahn zweckentfremdet. Bei einem Fest fährt eine Draisine über die neuen Gleise.

Mitfahrt für alle: Draisine rollt erstmals über Magdeburger Straßenbahngleise

Die Organisatoren des Draisinenfests im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld freuen sich auf die Premiere.

Magdeburg. - Weil es noch ein paar Jahre dauern wird, bis die Straßenbahn durch ihren Stadtteil fahren kann, holen die Bewohner des Neustädter Felds ein anderes Gefährt auf die neuverlegten Schienen. Im Rahmen eines Fests entlang der Kritzmannstraße am 6. September 2025 wird eine Draisine dort unterwegs sein.