Magdeburg. - Eine Draisinenfahrt mit Familienfest und Flohmarkt will die Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit (GWA) Neustädter Feld am 6. September 2025 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in der Kritzmannstraße veranstalten. Die dafür benötigten finanziellen Mittel in Höhe von 1.000 Euro aus dem GWA-Initiativfonds 2025 wurden kürzlich auf der jüngsten Sitzung beantragt.

