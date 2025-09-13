Magdeburg bekommt seine erste Starbucks-Filiale. Jetzt wurden weitere Details zur bevorstehenden Eröffnung bekannt.

Im Ulrichshaus Magdeburg wird im Erdgeschoss auf der Ecke für Starbucks ausgebaut.

Magdeburg. - In Magdeburg mussten Kaffeefans bislang auf eine Starbucks-Filiale verzichten. Während es in Deutschland inzwischen bereits mehr als 150 Standorte der weltgrößten Kaffeehauskette gibt, schien das US-Unternehmen lange Zeit einen Bogen um die Elbestadt zu machen. Damit ist nun Schluss: Magdeburg bekommt sein erstes Starbucks. Der Standort stand bereits fest. Auf Nachfrage der Volksstimme nannte eine Unternehmenssprecherin weitere Details.