weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Weltbekannte Kette siedelt sich an: Starbucks: Termin für ersten Kaffee in Magdeburg steht nun fest

Weltbekannte Kette siedelt sich an Starbucks: Termin für ersten Kaffee in Magdeburg steht nun fest

Alex, Cafe Del Sol, Peter Pane und L' Osteria sind schon da. Nun öffnet mit Starbucks ein weiterer großer Systemgastronom in Magdeburg - und nennt einen konkreten Termin für den ersten Kaffee im typisch personalisierten Becher.

Von Rainer Schweingel Aktualisiert: 30.10.2025, 09:22
Starbucks, hier das Firmenlogo, öffnet nun bald in Magdeburg. Es gibt einen konkreten Termin.
Starbucks, hier das Firmenlogo, öffnet nun bald in Magdeburg. Es gibt einen konkreten Termin. Foto: AFP

Magdeburg - Magdeburgs Life-Style-Gastronomie wird bunter. Eine der größten Kaffeehausketten der Welt öffnet nun auch in Magdeburg. Der Termin steht fest.