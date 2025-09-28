weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Festival der Moderne: Magdeburg plant Jubiläumsfeier mit Kunst und Kultur

100 Jahre Stadthalle und Theaterausstellung Magdeburg feiert den Aufbruch: Festival der Moderne nimmt Fahrt auf

Mit Kunst, Kultur und einem offenen Blick nach vorn: Magdeburg will 2027 ein Festival feiern, das Grenzen sprengt. Der Stadtrat hat nun den Startschuss gegeben – inklusive einer Idee, die für Stirnrunzeln sorgte.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 29.09.2025, 12:46
Die Stadthalle und der Albinmüllerturm in Magdeburg werden bald 100 Jahre alt. Das wird 2027 groß mit einem Festival der Moderne gefeiert.
Magdeburg. - Mit dem Festival der Moderne will Magdeburg 2027 Grenzen sprengen. Der Stadtrat hat nun mit seinem einstimmigen Beschluss den Weg dafür freigemacht, dass rund um das Stadthallen-Areal gefeiert werden kann. Diskussionen gab es bei dem kuriosen Vorschlag, auch einen „Stadtrat der Moderne“ stattfinden zu lassen.