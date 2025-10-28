Bauausschuss der Hansestadt stimmt dafür, dass das Aufstellen von Bänken und Blumenkübeln vor dem Haus in Salzwedel Geld kosten soll.

Wer Salzwedel verschönern will, soll dafür Gebühren zahlen

Blumenkübel vor einem Fachwerkhaus in Salzwedel. Das Aufstellen der Kübel ist eine Sondernutzung und damit gebührenpflichtig.

Salzwedel - Der Vorschlag der Fraktion Die Linke im Stadtrat, es den Bürgern zwecks Stadtverschönerung zu gestatten, vor ihren Häusern ohne Sondernutzungserlaubnis und Gebühren Blumenkübel und Sitzbänke aufzustellen, konnte sich beim Bauausschuss am 27. Oktober 2025 nicht durchsetzen.