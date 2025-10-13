Die Ringbrücke an der Brenneckestraße ist nun dicht – wie gut kommt man über die Umleitung? Die Volksstimme wagt den Selbstversuch im Feierabendverkehr. Erst läuft alles glatt, doch dann wird es plötzlich eng …

Stau oder freie Fahrt? Der große Umleitungstest in Magdeburg

Die Blankenburger Straße in Magdeburg war am frühen Montagabend, 13. Oktober, so voller Autos wie selten.

Magdeburg. - Die Auf- und Abfahrten des Magdeburger Rings an der Brenneckestraße sind nun dicht. Wie läuft der Verkehr über die offizielle Umleitung und über die Alternativen? Reporterin Sabine Lindenau hat im Feierabendverkehr den Test gemacht - wo man gut durchkommt, und wo nicht.