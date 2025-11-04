Nächster Stresstest für Autofahrer Staualarm in Magdeburg: Weitere Behelfsbrücke und Sperrungen zur Vorweihnachtszeit

Auf Magdeburgs Straßen droht der nächste Engpass. Nach dem Abriss der Ring-Brücke über die Brenneckestraße soll dort in Kürze eine Behelfsbrücke errichtet werden. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen und wann's losgeht.