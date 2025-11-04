Nächster Stresstest für Autofahrer Staualarm in Magdeburg: Weitere Behelfsbrücke und Sperrungen zur Vorweihnachtszeit
Auf Magdeburgs Straßen droht der nächste Engpass. Nach dem Abriss der Ring-Brücke über die Brenneckestraße soll dort in Kürze eine Behelfsbrücke errichtet werden. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen und wann's losgeht.
Magdeburg. - Magdeburg steckt bis zum Hals in der Brücken-Bredouille – und ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit droht noch mehr Staufrust: Eine erneute Sperrung an einem sensiblen Verkehrspunkt steht bevor.