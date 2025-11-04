weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Nächster Stresstest für Autofahrer: Staualarm in Magdeburg: Weitere Behelfsbrücke und Sperrungen zur Vorweihnachtszeit

Nächster Stresstest für Autofahrer Staualarm in Magdeburg: Weitere Behelfsbrücke und Sperrungen zur Vorweihnachtszeit

Auf Magdeburgs Straßen droht der nächste Engpass. Nach dem Abriss der Ring-Brücke über die Brenneckestraße soll dort in Kürze eine Behelfsbrücke errichtet werden. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen und wann's losgeht.

04.11.2025, 06:15
Von Stau zu Stau – Magdeburgs Brückenbaustellen bringen den Verkehr seit Monaten an seine Belastungsgrenze. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Magdeburg. - Magdeburg steckt bis zum Hals in der Brücken-Bredouille – und ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit droht noch mehr Staufrust: Eine erneute Sperrung an einem sensiblen Verkehrspunkt steht bevor.