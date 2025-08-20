Landrat plaudert aus dem Nähkästchen Steffen Burchardts persönliche Handwerks-Katastrophe und das Ansehen des Handwerks
Mit dem Handwerk klappt nicht alles. Gerade, wenn man selbst anpackt. Darüber und über die Sicht einer Kommune als Auftraggeber und Partner sprach der Landrat des Jerichower Lands in Magdeburg.
20.08.2025, 14:45
Magdeburg. - Die Gesellenfreisprechung der Kreishandwerkerschaft Elbe-Börde bot nicht nur Gelegenheit zur Freude, sondern auch zum Innehalten und zur Wertschätzung handwerklicher Leistungen. Und auch für eine persönliche Anekdote über eine Handwerks-Katastrophe.